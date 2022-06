Regionaler Leitartikel : Armin Königs neuer Stil kann nicht schaden

Meinung Saarbrücken/Illingen An der Spitze der LAG Pro Ehrenamt ist ein Streit entbrannt zwischen dem alten und neuen Chef. Hans Joachim Müller wirft seinem Nachfolger Armin König vor, sich nach wie vor politisch in anderen Fragen massiv zu engagieren. Doch Königs anderer Stil muss kein Schaden sein.

Ein Vierteljahrhundert LAG Pro Ehrenamt ist vor allem eines: ein Erfolg. Nicht, weil so viele Saarländerinnen und Saarländer sich freiwillig engagieren. Das täten sie wohl auch so. Aber Hans Joachim Müller, dem Gründer und heutigen Ehrenpräsidenten der Landesarbeitsgemeinschaft, ist es gelungen, das Ehrenamt als Kitt unserer Gesellschaft ins Rampenlicht zu rücken. Und überdies klar zu machen, dass es dafür über die Anerkennung hinaus auch kontinuierliche politische Unterstützung braucht.

Umso bedauerlicher, dass just zum Jubiläum nun ein Streit den alten Präsidenten (Müller) und den neuen, Armin König, entzweit. König, seit 1996 Illinger Bürgermeister, hoffte parallel zu seinem 2021 angetretenen Spitzen-Ehrenamt mit der neuen Partei bunt.saar bei der Landtagswahl auch noch auf einen späten landespolitischen Frühling – für Müller ein Affront. Denn er pochte stets auf Überparteilichkeit und hat angeblich auch König das Versprechen abgenommen, es als LAG-Chef ähnlich zu halten.

Tatsächlich fällt es bei Königs Auftritten öfters schwer, auseinanderzuhalten, wann er gerade was in welcher Funktion fordert. Ob nun Protest geben Grubenflutungen, Brandbriefe an die Kanzlerin, sein Tamtam beim CDU-Austritt oder eben bunt.saar – Armin König war der Illinger Bann allein immer schon zu eng. Zudem spielt der gelernte Journalist gern auf der Aufmerksamkeitsklaviatur.