„Fünfte-Punkte-Programm“ der Ministerin Streichert-Clivots Plan verkennt grundlegende Probleme, unter denen heutige Lehrer bereits leiden

Dass die saarländische Bildungsministerin die Lehrerausbildung – und dies maßgeblich bereits im Studium – reformieren will, ist überfällig und zu begrüßen. Mehr Praxiserfahrung tut Not. Für mehr Durchlässigkeit sorgen zu wollen, ergibt auch Sinn. Sowohl, was den Wechsel aus anderen Studiengängen ins Lehrfach angeht, als auch mit Blick auf ein versuchsweises Hineinschnuppern in andere Schulformen.