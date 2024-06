Entscheidende Wahlen am Sonntag Stichwahlen im Saarland – worauf es für die Kandidaten jetzt ankommt

Nur noch wenige Tage bis zu den Stichwahlen. Bis zum Sonntag (23. Juni) geht es für die Kandidaten nicht mehr darum, viele neue Wähler zu gewinnen. Wer in der Stichwahl bestehen will, muss vielmehr möglichst viele seiner Wähler aus der ersten Runde an die Urne bringen. Dafür werden dieser Tage neue Flugblätter verteilt und auf die Wahlplakate Aufkleber in knalligen Farben gepappt, die an die Stichwahl erinnern sollen: Jetzt gilt’s!