Nach Technik-Panne am Wahlabend eGo-Saar verspricht nach Mega-Panne Besserung bei der Stichwahl

Nach der Panne bei der Präsentation der Zwischenstände und Ergebnisse am Abend der Kommunalwahlen vom 9. Juni verspricht der zuständige Zweckverband eGo-Saar, dass sich die Probleme bei den Stichwahlen am 23. Juni nicht wiederholen. In einer Stellungnahme heißt es, aufgrund der Erkenntnisse der Ursachenanalyse werde man sicherstellen, dass das Wahlsystem zu den Stichwahlen „ausfallsicher zur Verfügung steht“.