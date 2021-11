Steuereinnahmen höher als vorhergesagt : Saarland kommt offenbar besser durch die Krise als gedacht

Saarbrücken Die Steuereinnahmen im Saarland haben sich in diesem Jahr deutlich erholt. Das hat Auswirkungen auf den Kreditbedarf während der Pandemie. Eine Belastung besteht allerdings fort, sagt Saar-Finanzminister Peter Strobel (CDU).

„Die Steuereinnahmen des Landes werden in allen Schätzjahren signifikant höher ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2021 vorausgesagt. Diese Abweichung liegt an den deutlich nach oben revidierten makroökonomischen Kenngrößen und der dynamischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“, so der Finanzminister. Vor Abzug der nötigen Mittel für den kommunalen Finanzausgleich beliefen sich die Einnahmen des Landes laut Schätzung auf 235 Millionen Euro im laufenden Jahr und 175 Millionen Euro im kommenden Jahr. Somit lägen die zu erwartenden Einnahmen im Planungszeitraum jährlich um etwa 120 Millionen Euro über der Steuerschätzung vom Mai, die wiederum Grundlage für die aktuelle Finanzplanung gewesen sei. Dadurch „können wir davon ausgehen, dass die pandemie- und konjunkturbedingte Nettokreditaufnahme in den Jahren 2021 und 2022 deutlich geringer ausfallen kann als im Doppelhaushalt noch veranschlagt“, erklärte Strobel.