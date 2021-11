Höher als vorhergesagt : Steuereinnahmen des Saarlandes erholen sich nach Corona-Einbruch im letzten Jahr

Saarbrücken Wie der saarländische Finanzminister Peter Strobel (CDU) auf der Landespressekonferenz am Dienstag mitteilte, haben sich die Steuereinnahmen im Saarland dieses Jahr deutlich erholt. Eine Belastung besteht allerdings fort.

Erfreuliche Nachrichten für die Saar-Konjunktur am Dienstag in der Landespressekonferenz: Wie Finanzminister Peter Strobel (CDU) bekanntgab, sei die Novembersteuerschätzung für das Saarland erfreulich ausgefallen. „Die prognostizierten Einnahmeerwartungen sind Spiegelbild der erfreulichen Konjunkturentwicklung und einer positiven Entwicklung der makroökonomischen Basisdaten. Dies reduziert den pandemiebedingten Kreditbedarf erheblich. Unsere vorausschauende Haushaltspolitik bewährt sich“, kommentierte Strobel die Zahlen.

„Die Steuereinnahmen des Landes werden in allen Schätzjahren signifikant höher ausfallen als noch in der Steuerschätzung von Mai 2021 vorausgesagt. Diese Abweichung liegt an den deutlich nach oben revidierten makroökonomischen Kenngrößen und der dynamischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“, so der Finanzminister.