„Das Geld gehört an alle Bürger zurückgegeben“ : Finanzausschuss-Vorsitzender kritisiert Steuervorschlag von Ministerpräsidentin Rehlinger

„Das Geld gehört an alle Bürger zurückgegeben“

Saarbrücken Der Vorsitzende des Finanzausschusses im Landtag kritisiert den Vorschlag von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), die Einnahmen der Mehrwertsteuer aus der künftigen Gasumlage an ärmere Menschen weiterzugeben. Laut Thielen soll die Mittelschicht nicht darunter leiden müssen.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger schlägt vor, die Mehrwertsteuereinnahmen aus der künftigen Gasumlage an ärmere Haushalte weiterzugeben. CDU-Finanzpolitiker Stefan Thielen, Vorsitzender des Finanzausschusses im saarländischen Landtag, zeigt sich entrüstet über den Vorschlag der Ministerpräsidentin.

Vorschlag der Saar-Ministerpräsidentin : Anke Rehlinger: Steuer aus Gasumlage soll an ärmere Haushalte ausgeschüttet werden

In einer Stellungnahme der CDU-Landtagsfraktion heißt es, dass der Staat von allen Gaskunden eine Umlage erhebt, um die Stromversorger vor der Insolvenz zu bewahren. Darauf will er wiederum eine Umsatzsteuer erheben, mit der die Verbraucher noch zusätzlich belastet werden. Laut Thielen müsse zunächst alles Mögliche getan werden, um die Umsatzsteuer auf diese Umlage zu verhindert. „Wer jetzt schon von einer möglichen Verwendung spricht, sucht gar nicht nach echten Lösungen“.

Kritik an Anke Rehlingers Vorschlag

Ebenso deutlich kritisierte Thielen den Verwendungsvorschlag von Rehlinger: „Und mit diesen Steuereinnahmen – die der Bund nach eigener Aussage gar nicht will, sondern nur wegen EU-Recht vereinnahmt – sollen nach der Vorstellung Rehlingers einkommensschwache Haushalte entlastet werden? Das ist unredlich, das Geld gehört an alle Bürger zurückgegeben, die diese Umlage zahlen. Wem angesichts dieser Inflationsentwicklung nur Umverteilungsfantasien einfallen, hat den Kampf gegen die Teuerung bereits aufgeben“, heißt es in einer Mitteilung der CDU-Landtagsfraktion.