SZ-Serie „Bürgermeister-Steckbrief“ Bürgermeister von Losheim am See ist ein erfahrener Marathon-Läufer

In einem Fragebogen geben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der saarländischen Städte und Gemeinden in der SZ Auskunft zu ihrem Werdegang, ihren Eigenschaften, Plänen und wichtigsten Projekten. Heute: Helmut Harth (62), seit 1. Oktober 2019 parteiloser Bürgermeister der Gemeinde Losheim am See.