Preisgelder von insgesamt 10 000 Euro Stadtwerke im Saarland loben Schülerwettbewerb aus

Die jungen Menschen sollen sich in schriftlichen Arbeiten oder in einer Präsentation die Infrastruktur in einem der Bereiche Wasser, Strom, Gas, Abfall und Abwasser darstellen und künftige Veränderungen und Entwicklungen, zum Beispiel durch Klimawandel und Energiewende, skizzieren. Für die besten Arbeiten sind Preisgelder von insgesamt 10 000 Euro ausgelobt. Einsendefrist ist der 14. September 2024.