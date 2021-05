Vor der Wahl eines neuen Kultur- und Bildungsdezernenten der Landeshauptstadt : Dezernenten-Wahl: Landtags-SPD warnt Saarbrücker Jamaika-Bündnis

Saarbrücken Die bevorstehende Wahl eines neuen Kultur- und Bildungsdezernenten der Landeshauptstadt Saarbrücken beschäftigt zunehmend auch die Landespolitik. Die SPD-Fraktion im Landtag warnte die Jamaika-Koalition im Stadtrat vor der Wahl des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Torsten Reif, auf die sich das Bündnis verständigt hat.

„Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass bei der Stellenbesetzung keine sachfremden Erwägungen den Ausschlag geben“, sagte Ulrich Commerçon. „Jetzt geht es darum, was am besten für Saarbrücken ist und nicht, wer am besten für Jamaika ist. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit von Oberbürgermeister Uwe Conradt und den Jamaika-Koalitionären im Stadtrat.“