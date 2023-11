Spaltung von Fraktion Zwei Saarbrücker AfD-Stadtverordnete stellen sich als ihre eigenen Mitarbeiter an

Die frühere AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry beklagte einmal, der Landesverband Saar werde nach dem Prinzip „family and friends“ geführt. Das war auf den damaligen Landesvorsitzenden Josef Dörr (85) gemünzt, der es verstand, mit Hilfe seines privaten Umfeldes Mehrheiten in der Partei zu organisieren. In den Folgejahren wurde immer mal wieder die Nase gerümpft, weil die AfD-Fraktion im Landtag den Sohn eines Abgeordneten, einen Juristen, oder die Frau eines anderen Abgeordneten, eine Historikerin, anstellte.