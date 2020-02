Saarbrücken Der Fall des Polizeigewerkschafters David Maaß hat gezeigt, wie übel Menschen in sozialen Netzwerken mitunter beschimpft werden. Das saarländische Justizministerium setzt auf deutlich härtere Strafen bei Bedrohungen im Internet. Auch Bürgermeister sollen besser geschützt werden.

Der geschäftsführende Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei stellte sich am Montag geschlossen hinter den Landesvorsitzenden David Maaß. „Die Spitzenfunktionäre der GdP sehen es angesichts der zunehmenden Verwerfungen innerhalb der Parteienlandschaft in diesem Land mehr denn je als ihre Pflicht an, die Werte der Verfassung zu schützen, für sie einzutreten und mit großem Nachdruck im öffentlichen und politischen Raum zu vertreten“, heißt es in einer Erklärung der Gewerkschaft.