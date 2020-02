Saarbrücken Nachdem der Polizeigewerkschafter David Maaß auf Facebook wegen eines AfD-kritischen Beitrags angefeindet wurde, ermittelt inzwischen der Staatsschutz des Landespolizeipräsidiums.

Die Rufbereitschaft der Abteilung sei noch am Sonntag alarmiert worden, erklärte Polizeisprecher Georg Himbert. Die Ermittlungen würden in den nächsten Tagen fortgesetzt, konkrete Ergebnisse gebe es bislang nicht. Bis Montagvormittag war Maaß‘ Beitrag auf Facebook 33 000 Mal kommentiert worden.

Der geschäftsführende Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei (GdP) stellte sich am Montag geschlossenen hinter den GdP-Landesvorsitzenden Maaß. „Die Spitzenfunktionäre der GdP sehen es angesichts der zunehmenden Verwerfungen innerhalb der Parteienlandschaft in diesem Land mehr denn je als ihre Pflicht an, die Werte der Verfassung zu schützen, für sie einzutreten und mit großem Nachdruck im öffentlichen und politischen Raum zu vertreten“, heißt es in einer Erklärung des Gremiums.