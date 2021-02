Dreißig Jahre nach Brandanschlag : Staatsschutz durchsucht weitere Wohnung im Mordfall Yeboah

Saarlouis In Saarlouis vollstreckten Beamte am Mittwoch einen Durchsuchungsbeschluss des Bundesgerichtshofs bei einer „nicht verdächtigten Person“.

Im Fall des 1991 bei einem Brandanschlag auf eine Asyl-Unterkunft in Saarlouis getöteten Samuel Yeboah hat es am Mittwoch erneut eine Hausdurchsuchung gegeben. Am späten Nachmittag klingelten Beamte des Polizeilichen Staatsschutzes an einer Privatwohnung in Saarlouis. Sie vollstreckten einen Durchsuchungsbeschluss des zuständigen Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Nach Angaben des saarländischen Landespolizeipräsidiums war das Ziel der Durchsuchung die Wohnung einer in dem Mordfall „nicht verdächtigten Person“. Generalbundesanwalt Peter Frank erhoffe sich durch die Maßnahme „weitere Hinweise“ in dem wieder aufgerollten Verfahren, hieß es in einer Pressemitteilung vom Mittwochabend.