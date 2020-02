Nach MP-Wahl in Thüringen : St. Wendeler Landrat: Ich schäme mich für meine Partei

Sarbrücken Die Wahl eines Ministerpräsidenten mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD sorgt auch im Saarland parteiübergreifend für heftige Reaktionen. Hier eine Auswahl.

Alexander Funk, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Landtag: „Dass die CDU in Thüringen gemeinsam mit der radikalen Höcke-Partei einem Ministerpräsidenten ins Amt verhilft, der es kaum in den Landtag geschafft hat, ist untragbar. Nur Neuwahlen können hier noch ein Weg aus der Sackgasse sein. Die Thüringer CDU muss die Reißleine ziehen.“

Markus Tressel, Landesvorsitzender Grünen: „Kramp-Karrenbauer muss jetzt mit den übrigen Landesverbänden der CDU und der CSU ein klares Signal an die thüringische CDU senden, dass die mutwillig eingerissene Brandmauer zur rechtsextremen Höcke-AfD schnellstmöglich wieder errichtet werden muss. Kramp-Karrenbauer muss reinen Tisch machen. Das geht nur über eine glasklare Nichtunterstützung des AfD-tolerierten FDP-Ministerpräsidenten oder zeitnahe Neuwahlen in Thüringen. Die CDU muss sich darüber im Klaren sein, dass ihr Umgang mit dieser Situation auch mit darüber entscheiden wird, wie bündnisfähig sie zukünftig an anderer Stelle noch sein wird. Thüringen wird zur Glaubwürdigkeitsfrage für die CDU.“

Nach Wahl-Eklat in Thüringen: CDU und FDP in Bedrängnis

Ministerpräsident Kemmerich : Nach Wahl-Eklat in Thüringen: CDU und FDP in Bedrängnis

Udo Recktenwald (CDU), Landrat des Landkreises St. Wendel: „Ich schäme mich für meine Partei. Natürlich nicht für die CDU generell. ... Aber ich schäme mich dafür, was in Thüringen CDUler gemacht haben. Gemeinsame Sache mit Radikalen, egal wo sie herkommen - das geht gar nicht. Pakt mit dem Teufel - inakzeptabel. Steigbügelhalter für Feinde der Demokratie - unfassbar. Wer die AfD bekämpfen will, muss Politik machen, die den Wähler veranlasst, keine AfD zu wählen. Wer sich jedoch mit Nazis ins Bett legt, ist geschichtsvergessen und muss sich nicht wundern, neben wem er wach wird. 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Schämt euch, ihr CDU-Abgeordnete in Thüringen. Könnt ihr wirklich noch in den Spiegel schauen? Mir tun die vielen aufrechten und engagierten Christdemokraten leid. Sie werden es ausbaden müssen.“