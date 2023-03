Riesen-Investition Bund baut Heeresinstandsetzung in St. Wendel für 350 Millionen Euro aus

Das für den Staatlichen Hochbau zuständige Landesverwaltungsamt, das dem Innenministerium untersteht, hat eine neue Außenstelle in St. Wendel eröffnet. Die Zweigstelle, die zunächst fünf Beschäftigte umfasst und später aufgestockt werden soll, ist zuständig für den geplanten Ausbau des Heeresinstandsetzungswerks (HIL) in der Kreisstadt. Das Land baut also im Auftrag des Bundes, letzterer zahlt.