Veröffentlichung mit Judenstern : St. Ingberter OB schickt Mitarbeiter nach Facebook-Beitrag in KZ-Gedenkstätte

St. Ingberter OB schickt Mitarbeiter nach Facebook-Beitrag in KZ-Gedenkstätte

St Ingbert Ein Facebook-Beitrag mit einem Judenstern und der Inschrift „nicht geimpft“ hat für einen Mitarbeiter des Bauhofes der Stadt St. Ingbert arbeitsrechtliche Konsequenzen. Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU) mahnte den Mann ab.

Dabei blieb es aber nicht: Der Rathaus-Chef verpflichtete ihn auch zu einem Besuch in der KZ-Gedenkstätte Struthof im Elsass, um sich vor Ort damit auseinanderzusetzen, „warum die Gleichsetzung von Impfgegnern und verfolgten Juden im Nationalsozialismus falsch ist“.

Es sei schäbig, erklärte OB Meyer, wenn das Nichtimpfen in eine Reihe mit der systematischen Vernichtung der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Nationalsozialismus gestellt werde. Der Judenstern stehe in keinerlei Zusammenhang mit der Impfung gegen Corona. Er stehe für Grausamkeit und Ermordung. „Ein solches Verhalten von Beschäftigten im öffentlichen Dienst muss Konsequenzen haben“, so Meyer.