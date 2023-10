„Moderne Antwort“ oder „fatales Signal“? SR-Gesetz ist beschlossen – zum Abschluss nochmals heftiger Schlagabtausch

Bei den Gremien gehe es nicht um die Frage, ob Verband A oder B drinsitze, sondern darum, ob es in Zukunft überhaupt noch Gremien und öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebe. „Darauf haben wir mit diesem Gesetz eine moderne und selbstbewusste Antwort gegeben“, sagte Rehlinger. In dem neuen Direktorium könne man auch arbeiten, ohne in seiner Richtlinienkompetenz eingeschränkt zu sein. „Ich mache das im Grunde genommen jeden Tag“, sagte Rehlinger. Sie widersprach der Darstellung, dass der Intendant dadurch geschwächt werde. „Ich habe vollstes Vertrauen in die Führungskompetenz dieses Intendanten.“