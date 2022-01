Wöchentliches Angebot : Sprechstunden für Impfskeptiker – was Saarbrückens OB Conradt dabei gelernt hat

Sprechstunden für Impfskeptiker – was Saarbrückens OB Conradt dabei gelernt hat

Saarbrücken Der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) hat bei seiner ersten Impfskeptiker-Sprechstunde online mit acht Corona-Bedenkenträgern gesprochen. Ob das gegen Politik-Frust hilft, wird sich zeigen. Er ist dennoch schon mal zufrieden.

Die Hoffnung stirbt zuletzt, mag sich der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) gedacht haben, als er zur ersten Impfskeptiker-Sprechstunde am Donnerstag einlud. Die Hoffnung darauf, auch das letzte, nicht geimpfte Viertel der Bevölkerung noch umzustimmen und zum Impfen gegen das Corona-Virus zu bewegen. Zwar hat Conradt nach eigenen Angaben die fünf Männer und drei Frauen, für die er sich mehr als drei Stunden bei der Online-Strechstunde Zeit nahm, noch nicht von der Notwendigkeit und Sicherheit der Impfungen überzeugen können. Doch er habe einen Denkprozess, eine Nachdenklichkeit bewirkt bei seinen Gesprächspartnern. Conradt erkannte dabei selbst, dass die Abneigung gegenüber der Impfung von einem Vertrauensverlust herrührt: Es habe sich gezeigt, dass Ärger und Frust über Entscheidungen der gewählten Volksvertreter sich über Jahre aufgebaut hätten und die Distanz zu den Politikern riesengroß sei.

Deshalb muss Conradts „niedrigschwelliges Gesprächsangebot“, mit dem er die Impfskeptiker einlädt, als Versuch eingeordnet werden, mit denen, die „dem Staat“ den Rücken zugewandt haben, wieder ins Gespräch zu kommen. Conradt will diese Sprechstunden mitten in der Omikron-Krise jetzt wöchentlich anbieten und sich die Zeit dafür nehmen. Selbst wenn er am Ende nur wenige von der Notwendigkeit überzeugen kann, Solidarität und Verantwortungsbewusstsein durch eine Impfung auch gegenüber den Mitmenschen zu beweisen, wäre es trotzdem ein Erfolg. Wenn die Teilnehmer der Sprechstunden erkennen, dass Politiker ein offenes Ohr und auch ein Verständnis für ihre Ängste und Vorbehalte haben, ist für die Zukunft viel gewonnen. Die Bürgermeister und Landräte im Saarland sollten daher dem Appell Conradts folgen und ebenfalls Sprechstunden für die Impfskeptiker einrichten. Das ist Basisarbeit, die fruchten kann.