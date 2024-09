Nach Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts SPD-Fraktion im saarländischen Landtag prüft Änderungen des Spielhallengesetz

Die SPD-Fraktion, die im Landtag die absolute Mehrheit hat, erwägt nach der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts zum strikten Rauchverbot in Spielhallen im Saarland gesetzliche Änderungen. „In der kommenden Woche werden wir uns umfassend mit der Entscheidung und ihren möglichen Folgen auseinandersetzen“, kündigte Sprecherin Marija Herceg an. Dabei stehe auch zur Diskussion, ob und in welchem Umfang die bestehenden Regelungen angepasst werden müssten.