Wahlrecht auch für eingebürgerte Migranten und Spätaussiedler SPD will Integrationsbeiräte in Kommunen reformieren

Die SPD-Fraktion im Saar-Landtag setzt sich für eine Reform der Integrationsbeiräte auf kommunaler Ebene ein. Saarländische Städte und Gemeinden haben seit 1989 die Möglichkeit, Menschen ohne deutschen Pass in Form eines Beirates an den politischen Entscheidungen in den Kommunen zu beteiligen. „Für viele unserer ausländischen Bürgerinnen und Bürger sind die Ausländer- oder Integrationsbeiräte etwas Besonderes. Denn sie sind der einzige Weg, sich aktiv an demokratischen Prozessen vor Ort zu beteiligen“, so Sascha Haas, asylpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.