Gelder des Sozialministeriums : SPD und Linke kritisieren Scheckübergaben durch CDU-Politiker

Saarbrücken Zwei Scheckübergaben durch den CDU-Landtagsabgeordneten Frank Wagner sind beim Koalitionspartner SPD und in der Oppositionsfraktion der Linken auf Kritik gestoßen.

Nach einem SR-Bericht überreichte Wagner in den vergangenen Wochen zwei Schecks über insgesamt 2000 Euro an Vereine in Perl und Honrath. Das zeigen Fotos, die der Politiker auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte. Auf Kritik stößt, dass es sich um Gelder des Sozialministeriums von Monika Bachmann (CDU) handelte. Die Mittel stammen aus einem Topf zur Ehrenamtsförderung.