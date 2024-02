AfD im Saarland rechtsextrem? SPD und CDU sehen „Radikalisierung“ bei Saar-AfD

Die Fraktionen von SPD und CDU im saarländischen Landtag sehen Anhaltspunkte dafür, dass auch die AfD im Saarland vom Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft werden könnte. „Für mich wäre es nicht überraschend, dass die AfD-Saar, wenn sie tatsächlich Kontakte zur Identitären Bewegung pflegt und Berichte in rechtsextremen Medien veröffentlicht und das relativiert, am Ende als gesichert rechtsextrem eingestuft wird“, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Pascal Arweiler. Arweiler hatte den AfD-Landesvorsitzenden Carsten Becker zuletzt als „Nazi“ bezeichnet.