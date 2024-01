Wahl am 9. Juni SPD schickt Illinger Christian Petry ins Rennen um einen Sitz im EU-Parlament

Die Delegierten einer Europakonferenz der Sozialdemokraten wählten den 58-Jährigen am Sonntag in Berlin auf Platz 18 der Bundesliste. Damit Petry, europapolitischer Sprecher seiner Fraktion, ins Parlament in Brüssel und Straßburg einziehen kann, müsste die SPD bei der Wahl rund 18 Prozent der Stimmen bekommen. Aktuell liegt die Partei in bundesweiten Umfragen bei 13 bis 16 Prozent.