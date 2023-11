SPD-Landesparteitag in Völklingen Anke Rehlinger mit 98,7 Prozent der Stimmen zur SPD-Vorsitzenden wiedergewählt

Zuvor hatte Rehlinger in einer langen programmatischen Rede einen Ausblick auf die Zukunft des Saarlandes gewagt und ihre Genossen zum „Mitmachen“ aufgefordert. In ihrer Rede arbeitete sich Anke Rehlinger relativ selten am politischen Gegner ab und hielt sich auch nicht lange mit einer Bilanz der bisherigen Arbeit der SPD-Alleinregierung im Saarland auf. Vielmehr blickte sie in die Zukunft und legte einen Fokus auf den Strukturwandel an der Saar. „Ich will niemanden versprechen, dass es leicht wird. Aber ich will, dass jeder im Saarland in zehn Jahren sagen kann: ‚ja es war hart, aber ich habe es geschafft, meine Firma hat es geschafft und auch meine Familie hat es geschafft und darauf sind wir stolz.‘ Das ist unsere Mission für die kommenden zehn Jahre“, so Rehlinger. Sie sei nicht angetreten, um abzuwarten und die Füße stillzuhalten, so Rehlinger. „Das ist für uns keine Option. Wir werden hart dafür arbeiten, dass unser Land vorankommt. Dafür sind wir angetreten und dafür wurden wir gewählt. Wir machen eine Politik, die zupackt. Machen statt motzen ist unser Motto“, so die SPD-Parteivorsitzende. Nun sei es die Aufgabe der SPD-Landesregierung, das Saarland durch die Zeit der Veränderung zu führen und das Land zu verbessern. „Es gibt einfachere Zeiten, Verantwortung zu übernehmen. Aber wir als Saar-SPD machen das. Lasst uns zusammen Mut-Bürger sein“, so Anke Rehlinger.