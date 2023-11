Gesetzespaket für erneuerbare Energien SPD-Regierung will Windkraft im Saarland massiv ausbauen

Saarbrücken · Klare Flächenziele für Kommunen, finanzielle Anreize für Kommunen und mehr Windkraft in Waldgebieten: Mit drei neuen Gesetzen will die saarländische Landesregierung den Ausbau der Windkraft voranbringen. Am Dienstag wurden das Gesetzespaket vorgestellt.

07.11.2023 , 16:58 Uhr

Mit neuen Gesetzen will die saarländische Landesregierung den Bau von Windrädern vorantreiben. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saar-Wirtschaftsminister Jürgen Barke und Umweltministerin Petra Berg (beide SPD) haben am Dienstag drei Gesetze auf den Weg gebracht, mit denen der Ausbau der Windkraft im Saarland vorangetrieben werden soll. „Wir sind uns einig: Es muss etwas passieren beim Ausbau erneuerbarer Energien, sagte Barke vor Journalisten. Es sei das Ziel, das Saarland in den kommenden Jahrzehnten Klimaneutral zu machen. Der Ausbau der Windkraft solle im Saarland nun ökologisch, ökonomisch als auch sozialverträglich ausgestaltet werden.