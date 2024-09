Das hat die Alleinregierung bisher erreicht Halbzeitbilanz der SPD-Regierung: Lehrerfrust, Ansiedlungserfolge und eine Gesetzespanne

An diesem Freitag liegt die Landtagswahl vom 27. März 2022 genau zweieinhalb Jahre zurück – Halbzeit für die SPD-Alleinregierung. Was hat sie bisher von ihren Ankündigungen im Regierungsprogramm aus dem Wahlkampf umgesetzt? Was ist in der Mache und was wird die Regierung voraussichtlich nicht mehr schaffen? Ein Überblick über ausgewählte Politikfelder. Einen zweiten Teil mit weiteren Politikbereichen finden Sie hier, einen dritten Teil hier.