Umtriebig und bestens vernetzt Nach 50 Jahren Sozialpolitik soll Schluss sein: Armin Lang gibt sein letztes Amt ab

Nach 50 Jahren Sozialpolitik möchte er es allmählich gut sein lassen. Armin Lang (76) will 2024 endgültig von seinen öffentlichen Pflichten ablassen und sein letztes Amt, das des Landesvorsitzenden des Sozialverbands VdK, zeitnah abgeben. Nachdem der St. Wendeler sich schon seit dem Sommer rar gemacht hatte, kündigte er in einem Brief an die VdK-Ortsverbände an, dass „ich nicht mehr in die aktive Vorstandsarbeit zurückkehren werde“.