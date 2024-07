Saarländisches Hochschulgesetz SPD bleibt bei Verschärfung des Hochschulgesetzes

Bei einem weiteren, viel diskutierten Streitpunkt der Novelle ist die stundenlange Expertenanhörung vergangene Woche im Wissenschaftsausschuss auf SPD-Seite dagegen nicht ganz folgenlos geblieben: Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) wird ein wenig mehr Spielraum erhalten in der konkreten Umsetzung ihres künftigen eingeschränkten Promotionsrechts. Was die Promotionszentren anbelangt, soll deren Einrichtung nun in bestimmten Fällen den forschungsstarken Fachrichtungen selbst eingeräumt werden. Bislang war dies lediglich in Kooperation mit der Universität des Saarlandes vorgesehen. Zumindest die Nachkorrektur am Gesetzentwurf wird von der CDU-Opposition grundsätzlich begrüßt.