Saarbrücken/Sulzbach Dem saarländischen Landtagsabgeordneten Dieter Heckmann (SPD) droht eine Anklage wegen Steuerhinterziehung. Konkret geht es um angeblich nicht abgeführte Schenkungssteuern.

Der Landtag wird voraussichtlich nach einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft in seiner Sitzung am Mittwoch die Immunität des 60-Jährigen aufheben. Zuvor soll sich der Justizausschuss des Parlamentes mit dem Fall beschäftigen. Die Landtagsverwaltung bestätigte am Montag entsprechende Informationen auf Anfrage unserer Zeitung. Mario Krah, der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, äußerte sich unter Hinweis auf das Steuergeheimnis nicht zu den Vorwürfen gegen Heckmann.

Heckmann hatte am 28. Dezember 2018 einen hohen Barbetrag auf ein Tagesgeldkonto bei der Sparkasse Saarbrücken einzahlen wollen, für das er verfügungsberechtigt werden sollte. Angeblich stammten die 76 400 Euro, die der Politiker in einer Sulzbacher Filiale der Bank auf den Kassentisch legte, von einer Tante. Heckmann soll sich bei Routinefragen der Sparkasse, die das Geldwäschegesetz vorsieht, in Widersprüche verstrickt haben. Daraufhin erstattete das Kreditinstitut eine so genannte Geldwäsche-Verdachtsanzeige, die die Staatsanwaltschaft auf den Plan rief.