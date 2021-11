Schutz gegen schwere Corona-Verläufe : SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger fordert Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen

Saarbrücken Die SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger hat sich angesichts steigender Corona-Zahlen für eine berufsbezogene Impfpflicht ausgesprochen. Bereits am Montag hatte sich der SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon ähnlich geäußert.

2G in Innenräumen, Maskenpflicht im Freien: Saarland verschärft erst am Freitag die Corona-Regeln

Noch kein Beschluss, aber Eckpunkte : 2G in Innenräumen, Maskenpflicht im Freien: Saarland verschärft erst am Freitag die Corona-Regeln

Nach Hans-Vorstoß für 2G-Regel in Innenräumen: SPD-Fraktion geht noch einen Schritt weiter

Kein Zutritt für Ungeimpfte : Nach Hans-Vorstoß für 2G-Regel in Innenräumen: SPD-Fraktion geht noch einen Schritt weiter

Auf Bundesebene berät derzeit die mögliche Ampel-Koalition über eine Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegepersonal und Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten. Die SPD-Fraktion im Saar-Landtag unterstützt diese Diskussionen. „Wir werden um eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche nicht herumkommen“, sagte Fraktionschef Ulrich Commerçon bereits am Montag. An das Argument, das oft gegen eine Impfpflicht verwandt werde und wonach viele Pflegekräfte, die sich nicht impfen lassen wollten ihren Dienst quittieren würden, glaubt Commerçon nicht.