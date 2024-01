CDU-Fraktion fordert Plan B SPD-Landesregierung im Saarland verhandelt weiter mit möglichem Ford-Nachfolger

Nach einem turbulenten Jahr 2023 für die Ford-Mitarbeiter in Saarlouis bleibt weiter offen, wer künftig das Werk in Saarlouis übernehmen wird. Ein möglicher Investor hatte im vergangenen Oktober die Verhandlungen abgebrochen. Im Dezember zeigte sich Staatssekretärin Elena Yorgova-Ramanauskas (parteilos) bei einem Unternehmerfrühstück in Ensdorf optimistisch gestimmt, dass es noch zu einer Lösung vor Weihnachten kommen kann. Nun wird bekannt: Die SPD-Landesregierung befindet sich nach wie vor mit einem Großinvestor in Verhandlungen, der als Nachfolger auf das Ford-Gelände ziehen soll. Das teilt Landtagsabgeordneter und Fraktionssprecher für Wirtschaftspolitik, Timo Ahr (SPD), am Mittwoch, 10. Januar, mit. Auf Antrag der CDU-Fraktion war die Lage zur Zukunft des Ford-Geländes Thema im Wirtschaftsausschuss des Landtags.