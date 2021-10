Regunaler Leitartikel: Zwischen „Fridays for Fure“ und IG Metall : SPD übt vor der Wahl den Spagat

Meinung Saarbrücken Die Sozialdemokraten umwerben die jungen Klimaschützer, aber auch die Menschen in der Autoindustrie. Beide haben konträre Interessen. Kann das gut gehen?

Das Saarland wird bis zum 27. März 2022 den ersten Klima-Wahlkampf erleben. Die SPD grenzt sich bei dem Thema seit Monaten beharrlich von der CDU ab. Die Nominierung der Klima-Aktivistin Susanne Speicher lässt sich so interpretieren, dass die SPD die Grünen als potenziellen Koalitionspartner abgeschrieben hat und mit Hilfe von Grünen-Sympathisanten stärkste Kraft werden will – um dann eine neue große Koalition zu bilden.

Einen ähnlichen Spagat versucht die SPD erneut. Einerseits umwirbt sie jene, die kompromisslos ein schnelles Verbot des Verbrennermotors fordern. Andererseits will sie mit IG-Metall-Funktionären auf ihrer Liste aber auch die 40 000 Menschen in der Autoindustrie vertreten, deren Jobs großteils am Verbrenner hängen. Bei Lafontaine und Leinen ging die Sache so aus: Es gab echte Fortschritte bei Abfall und Abwasser, aber letztlich galt: im Zweifel für Industrie und Wachstum. Das wird diesmal nicht mehr gehen.