Erste Mitglieder des Kompetenzteams von Tobias Hans bekannt : Saar-SPD kritisiert Personalpolitik der CDU vor der Landtagswahl

Saarbrücken Es sind noch fast sieben Wochen bis zur Landtagswahl. Erste mögliche Personalentscheidungen der Saar-CDU werden allerdings bereits bekannt. SPD-Generalsekretär Christian Petry übt daran Kritik – dass die CDU jetzt schon über mögliche Posten spreche, sei allerdings auch eine Aussage.

Am Mittwoch will Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) im Rahmen einer Pressekonferenz ankündigen, mit welchen Kandidaten und Experten er in die letzten Wochen des Landtagswahlkampfes zieht. Zwei mögliche Personalien sind diese Woche bereits bekannt geworden. So wird die amtierende Merziger Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich aktuell als Nachfolgerin für Sozialministerin Monika Bachmann gehandelt.

Die 54-Jährige hatte unserer Zeitung diese Woche bestätigt, Hans eine Zusage gegeben zu haben. „Ich bin Teil des Kompetenzteams der CDU Saar. Ich will, dass Tobias Hans Ministerpräsident bleibt“, teilte Schlegel-Friedrich mit. An Spekulationen zu möglichen Ämtern beteilige sie sich allerdings nicht. Für den Bereich Gesundheit wäre Schlegel-Friedrich im Gegensatz zu Bachmann offenbar nicht zuständig – die Saar-CDU plant offenbar im Falle einer Regierungsbeteiligung die Ressortzuschnitte der Ministerien neu zu strukturieren.

Kritik an der Personalpolitik der Saar-CDU unter Tobias Hans übte am Dienstag die Saar-SPD. „Die CDU glaubt, nach Gutsherrenart über Ressortzuschnitte, zusätzliche Ministerien und Personen sieben Wochen vor der Wahl befinden zu können“, teilte Generalsekretär Christian Petry am Abend unserer Zeitung mit. Erst einmal hätten aber die Saarländerinnen und Saarländer die Wahl – dann würde man sehen, ob die CDU an einer neuen Regierung beteiligt sei. „Die SPD spricht im Wahlkampf über Arbeitsplätze, Bildung und Pflege, die CDU über Posten, das ist auch eine Aussage“, so Petry abschließend.