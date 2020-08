Fraktion im Saar-Landtag : SPD ist gegen Verbot privater Feiern und höhere Bußgelder

Saarbrücken Fraktionschef Ulrich Commerçon erteilt den Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Absage.

Angesichts bundesweit steigender Infektionszahlen regt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, über die Größe privater Feiern zu diskutieren. Er wolle kein Spielverderber sein, sagte Spahn am Montag. Man müsse aber noch einmal schauen, ob man jetzt in dieser Phase nur im engeren oder engsten Familien- und Freundeskreis feiere. Kitas, Schulen, Wirtschaft und Handel müssten nach Spahns Ansicht Vorrang haben vor öffentlichen oder privaten Feiern.

Ulrich Commerçon, SPD-Fraktionschef im saarländischen Landtag, erteilte Spahns Überlegungen nun eine Absage. „Wir müssen aufpassen, dass wir vernünftig feiern“, sagte er am Montag. Diejenigen, die etwa so genannte Corona-Partys feierten, würden auch durch ein Verbot nicht daran gehindert. Gleichwohl man natürlich gegen solche Aktion vorgehen müsse; entsprechende Maßnahmen gebe es. Auch gegen höhere Bußgelder für Verstöße gegen die Corona-Regeln, wie sie nun in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen drohen, sprach sich Commerçon „zum gegenwärtigen Zeitpunkt“ aus. „Ich halte nichts davon, so etwas mit hohen Strafen durchsetzen zu wollen. Weil ich nicht daran glaube, dass man diejenigen findet, die sich verantwortungslos verhalten.“

Der Koalitionspartner CDU will weiter „auf Sicht fahren“. Es gebe keinerlei Denkverbote, sagte Fraktionschef Alexander Funk. Stiegen die Zahlen weiter, seien strengere Auflagen möglich. „Selbstverständlich müssen diejenigen, die sich nicht daran halten, durch Bußgelder sanktioniert werden.“ Er appelliert weiter an die Bevölkerung, sich an die Abstands- und Hygieneregeln zu halten. Bei Feiern im privaten Bereich sei die Gefahr größer. „Dort wird oft nicht der Abstand gehalten, der eigentlich notwendig wäre.“