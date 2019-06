Wie viele Jahre auf dem Chefsessel? : Saar-SPD stößt Debatte über Länge der Amtszeit von Bürgermeistern an

Saar-SPD stößt Debatte über Länge der Amtszeit von Bürgermeistern an

Saarbrücken Soll das Saarland wieder zu einer achtjährigen Amtszeit zurückkehren? Stefan Pauluhn, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag, hält die bisherigen zehn Jahre als einen Grund für die Abwahl von Rathauschefs.

Nach den Bürgermeister-Stichwahlen am Sonntag (9. Juni) und der Abwahl mehrerer amtierender Rathaus-Chefs hat die SPD-Fraktion im Landtag eine Debatte über kürzere Amtszeiten angestoßen. Derzeit beträgt sie bei Bürgermeistern, Oberbürgermeistern und Landräten zehn Jahre – zuvor waren es acht Jahre. „Ich rate dazu, die Debatte offen anzugehen“, sagte Fraktionschef Stefan Pauluhn. Er wolle die Frage aber nicht unter dem Eindruck der Wahlergebnisse vom Sonntag diskutieren. Pauluhn erinnerte daran, dass Verfassungsrechtler bei der Anhörung im Landtag eine Ausdehnung der Amtszeit auf zehn Jahre als kritisch bewertet hätten. Damals hätten alle Experten gesagt, dass zwischen sechs und acht Jahren die richtige Wahl seien.

Eine Verkürzung der Amtszeit, wie Pauluhn sie befürwortet, hätte aber zur Folge, dass die Rathaus-Chefs nicht mehr zusammen mit den Kommunalparlamenten gewählt werden können. Dies war jedoch der erklärte Ziel, als der Landtag die Amtszeit der Bürgermeister von acht auf zehn Jahre verlängerte. Es sei denn, man würde die Amtszeit der Räte auf vier und die der Verwaltungschefs auf acht Jahre verkürzen. Pauluhn scheint offen für eine solche Diskussion. Die Urwahl an sich stellt er aber, ebenso wie CDU, Linke und AfD, nicht infrage.

Pauluhn sprach sich auch dafür aus, die Größe der Räte zu hinterfragen. Es werde immer schwieriger für die Parteien, Menschen zu finden, die sich ernsthaft in der Kommunalpolitik engagieren wollten. In kleinen Kommunen hat der Gemeinderat 27 Sitze, in Saarbrücken 63.