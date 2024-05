75 Jahre Grundgesetz SPD-Fraktion fordert Anti-Antisemitismus-Klausel

Am 23. Mai jährt sich zum 75 Mal die Unterzeichnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Anlässlich des Jahrestages brachte die saarländische SPD-Landtagsfraktion am Mittwoch einen Antrag in die Plenarsitzung ein, die Freiheit und Demokratie zu verteidigen und eine offene Gesellschaft zu schützen.