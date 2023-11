Haushaltsklausur der SPD-Fraktion Weg zum Saar-Haushalt ist kein „Spaziergang“ – Karlsruher Urteil trifft auch Gelder für Kliniken

Der Transformationsfonds als solcher steht bei der Mehrheitsfraktion nicht zur Debatte. Er bleibe unverzichtbar für einen erfolgreichen Strukturwandel, sagte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon. Nachdem die Landesregierung am Dienstag angekündigt hatte, für 25 Millionen Euro eine von Saar-Uni und August-Wilhelm-Scheer-Institut getragene „School of Digital Sciences“ für bis zu 600 Studentinnen und Studenten aufzubauen, folgte am Mittwoch die nächste Nachricht: 350 Millionen Euro aus dem Fonds sollen für den beschleunigten Ausbau des Cispa-Helmholtz-Zentrums für Informationssicherheit in St. Ingbert eingeplant werden, das von aktuell über 500 auf mehr als 1000 Forscher wachsen soll. „Es geht darum, dass man im nächsten Jahr Planungssicherheit hat und loslegen kann“, sagte Rehlinger.