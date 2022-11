Saar-Parteien für Erhalt in Rundfunk-Debatte : CDU, SPD und AfD stärken Saarländischem Rundfunk den Rücken

Saarbrücken In der Debatte um eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben sich die Fraktionen im saarländischen Landtag klar positioniert. Alle Parteien sprechen sich für den Erhalt des Saarländischen Rundfunks als eigenständige Sendeanstalt aus. Aus Sicht der SPD gibt es aber auch Reformbedarf.

SR hat für SPD hohe Akzeptanz im Saarland

„Für uns ist völlig klar, es wird keine Zustimmung der SPD-Fraktion zu einem Rundfunkstaatsvertrag geben, bei dem keine Bestandsgarantie für den Saarländischen Rundfunk enthalten ist“, so Ulrich Commerçon, Fraktionsvorsitzender der SPD im Saar-Landtag. Der SR habe, auch im Vergleich zu anderen Sendeanstalten in anderen Bundesländern, eine sehr hohe Akzeptanz in der saarländischen Bevölkerung und die Stärke des SR liege in der Nähe zur Bevölkerung. „Wenn ein Bundesland wie das Saarland sich dazu entschließt, dass es eine eigene Landesrundfunkanstalt will, dann wird das auch in Zukunft so bleiben. Und für uns macht es einen großen Unterschied, ob die Nachrichten aus Mainz oder Saarbrücken kommen“, so der SPD-Mann. Würden SR und SWR fusionieren, bliebe für das Saarland nur ein kleines Sendefenster. Den Vorstoß des ARD-Vorsitzenden Tom Buhrow zu Reformen im Öffentlich-rechtlichen-Rundfunk sieht Commerçon kritisch: „Das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die den Weiterbestand des Öffentlich-rechtlichen-Rundfunks infrage stellen!“