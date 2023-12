Haushaltsdebatte im Saarland Landtag-Sondersitzung verschoben – SPD und CDU wollen in Krise zusammenstehen

Für die SPD betonte der Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon, der Bund habe dem Saarland am Montag „die größte Förderzusage erteilt, die es in der Geschichte der Bundesrepublik jemals gab“. Damit erweise sich der Transformationsfonds nun als „Möglichmacher“, so Commerçon – der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) attestierte, „mehr Fördermittel ins Saarland geholt zu haben“ als viele ihrer Vorgänger. Commerçon kündigte an, dass „ein großer Batzen“ der vorgesehenen Landesmittel bereits im kommenden Jahr fließen werde. Zugleich betonte der SPD-Fraktionschef in der Haushaltsdebatte am Dienstagmorgen, dass der Transformationsfonds nun „von der Breite der Gesellschaft getragen werden“ müsse.