Kleiner Grünen-Parteitag in Saarbrücken „Wahlergebnisse deutlich unter dem Bundesschnitt“ – so wollen sich die Grünen im Saarland reformieren

Mit einer groß angelegten Strukturreform wollen sich die Grünen im Saarland erneuern und in organisatorischer Hinsicht einen Schlussstrich unter die letzten gut 30 Jahre ziehen, die vom langjährigen Parteichef Hubert Ulrich geprägt waren. Nach der Blamage der nicht zugelassenen Bundestagswahl-Liste 2021 und dem knapp verpassten Landtagseinzug 2022 sollen nun „strukturelle Defizite“ überwunden werden. Ein kleiner Parteirat wird dazu am Samstag und Sonntag in Saarbrücken Vorschläge einer Arbeitsgruppe beraten.