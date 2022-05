Drohender Lieferstopp wegen Ukraine-Krieg : Mit Auktions-Modell? So will Saar-Wirtschaftsminister Barke die Industrie vor Gas-Engpässen schützen

Mit Auktions-Modell? So will Saar-Wirtschaftsminister Barke die Industrie vor Gas-Engpässen schützen

Die Gasversorgung aus Russland war bislang eine sichere Sache für die Industrie in Deutschland. Wegen des Krieges in der Ukraine folgen nun aber Unwägbarkeiten. Foto: dpa/Christian Modla

Saarbrücken Seit März gilt bundesweit die Frühwarnstufe des Notfallplans Gas. Auslöser dafür ist der Angriff Russlands auf die Ukraine. Russland war bis dahin einer der Hauptlieferanten von Ferngas nach Deutschland. Jetzt bereitet sich das Saarland auf mögliche Lieferengpässe vor.

Über Jahrzehnte hat Deutschland sein meistes Gas aus Russland bezogen. Doch der Krieg in der Ukraine sorgte für eine Wende in den wirtschaftlich bis dahin engen Beziehungen. Denn mit dem Angriff russischer Truppen am 24. Februar auf die Ukraine ergriffen zahlreiche Staaten Sanktionen, die auch Gaslieferungen aus Russland betreffen.