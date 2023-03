Reaktionen auf Brandbrief des Friedrichsthaler Bürgermeisters Kommunen: Bund darf uns in Flüchtlingskrise nicht alleine lassen

In einem Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Friedrichsthaler Bürgermeister Christian Jung (SPD) mit drastischen Worten die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung kritisiert und ihr Respektlosigkeit und fehlende Sensibilität für die Lage der Kommunen vorgeworfen. Die finanzschwachen Städte und Gemeinden hätten durch die Unterbringung der Geflüchteten hohe Kosten zu schultern, die vom Bund nicht gegenfinanziert würden, so Bürgermeister Jung in seinem Brief. Darüber hinaus kritisierte er auch das Verhalten der Geflüchteten in seiner Kommune und sprach von „blanker Zerstörungswut“ im Umgang mit Wohnungen und Mobiliar und bezeichnete Kriegsflüchtlinge als „Massen zu uns strebender leistungsfähiger aber nicht im besten Sinne leistungswilliger Menschen“.