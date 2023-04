Regionaler Leitartikel Neue Besen kehren gut: Ordentliche Bilanz der neuen Regierung nach einem Jahr

Neue Besen kehren gut. Das war 1999 so, als die CDU die Macht übernahm, und es gilt auch für heute. SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger hat das erste Jahr unfallfrei überstanden. Das Tempo, mit dem ihre Regierung Wahlversprechen abarbeitet, ist beeindruckend. An allen Projekten wie G9-Rückkehr, Kita-Beitragsfreiheit oder Klimaschutzgesetz lässt sich im Detail manches aussetzen. Aber es tut sich etwas, beim Ausbau der erneuerbaren Energien sogar so viel wie nie zuvor im Saarland.