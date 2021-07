Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit : So hat sich die Corona-Krise 2020 auf die Finanzen der Saarländer ausgewirkt

So hat sich die Corona-Krise 2020 auf die Finanzen der Saarländer ausgewirkt

Saarbrücken Die Bundesagentur für Arbeit hat das durchschnittliche Einkommen der Saarländer im letzten Jahr veröffentlicht. Neben dem Lebensalter spielt beim Monatseinkommen in der Statistik auch vor allem eines eine Rolle: das Geschlecht.

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre neuste Entgeltstatistik für das Jahr 2020 veröffentlicht. In dieser werden bis zum 31.12.2020 die Gehälter aller sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten untersucht und verglichen. Das letzte Jahr stand selbstverständlich voll und ganz im Schatten der Corona-Krise, weshalb die Bundesagentur vom „Corona-Effekt“ in der Statistik spricht. In der Statistik schlagen sich dementsprechend nicht nur Entgelte für tatsächlich erbrachte Leistungen nieder, sondern auch Kurzarbeitergeld. Corona-Prämien und das pandemiebedingte Verzichten auf Gehaltserhöhungen beeinflussen die Statistik ebenfalls.