Kostenpflichtiger Inhalt: Rechte Strömungen : „Null Toleranz“ bei Extremismus in Saar-Polizei

In der saarländischen Polizei mit ihren 3000 Beschäftigten gab es mit Rechtsextremismus bisher kein großes Problem, lediglich ein Verdachtsfall im Jahr 2016 bestätigte sich. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Rechtsextreme Chatgruppen in anderen Bundesländern haben auch die Saar-Polizei alarmiert. Wie sieht das Konzept aus, mit dem Landespolizeipräsident Rupp extremistische Umtriebe in den Reihen seiner Beamten verhindern will?