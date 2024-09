Was hinter dem unüblichen Vorgang steckt Flieger von Saarbrücken nach Gran Canaria landet zuerst in Portugal – Passagiere verärgert

Als die Maschine von Flug LYX341 von Saarbrücken nach Gran Canaria am Sonntagmittag auf der Landebahn aufsetzte, dachten die Passagiere aus dem Saarland, sie wären an ihrem Urlaubsziel angekommen – wenn auch etwas zu früh. Sie wollten gerade die Gepäckklappen über den Sitzen öffnen, doch die Crew forderte sie auf, sich wieder hinzusetzen. Als die ersten ihr Handy einschalteten, erhielten sie von ihrem Mobilfunkanbieter die Nachricht: „Willkommen in Portgual!“