Unüblicher Vorgang Flieger von Saarbrücken nach Gran Canaria landet zuerst in Portugal – Passagiere verärgert

Saarbrücken · Ein Flieger aus Saarbrücken nach Gran Canaria musste zum Betanken in Portugal zwischenlanden – ein unüblicher Vorgang. Die Fluggesellschaft erklärt das auch damit, dass die Startbahn in Saarbrücken zu kurz sei. Was der hiesige Airport entgegnet.

03.09.2024 , 10:24 Uhr

Das Flugzeug von Saarbrücken nach Gran Canaria landete zunächst in Faro, beim Landeanflug hat ein Passagier dieses Foto gemacht und unserer Redaktion später geschickt. Foto: Voss

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik