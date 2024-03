Terror-Sorge bei EM und Olympia Grenzkontrollen und mehr – was Saarländer zwischen Juni und August erwartet

Das Massaker in Moskau und die aktuellen Warnmeldungen vor islamistischen Anschlägen auch in der EU haben die besondere Herausforderung für die Sicherheitsbehörden durch zwei bevorstehende Mega-Events ins Bewusstsein gerufen: die Europameisterschaft von 14. Juni bis 14. Juli und die Olympischen Sommerspiele nicht mal zwei Wochen danach. Diese finden von 26. Juli bis 11. August in Paris statt. Auch die Saar-Polizei muss sich auf eine besondere Belastung einstellen. Und die Grenzlage bringt ganz eigene Herausforderungen. Die Folgen werden im von Juni bis August über Wochen im Saarland und seiner Grenze zu Frankreich zu spüren sein, bei der dank des Schengenabkommens normalerweise ungehinderte Freie Fahrt gilt.