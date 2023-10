Gesundheitsminister sieht „Licht und Schatten“ Trotz Ausgleichsangebot des Landes – Rettung der Merziger Geburtsklinik gescheitert

Das Sanierungskonzept für das wirtschaftlich schwer angeschlagene SHG-Klinikum Merzig wird wohl so oder so ähnlich, wie es vor Tagen bekannt geworden ist, umgesetzt werden. Das zeichnet sich nach einem Gespräch von Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) mit der Geschäftsführung der SHG, den Sanierern und Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (CDU) ab. Ein Versuch des Landes, die geplante Schließung der defizitären Geburtshilfe in Merzig noch abzuwenden, ist laut Jung gescheitert. Beim zweiten Bereich, der nach dem Willen der Sanierer in Merzig geschlossen werden soll und bei dem das Land andere Vorstellungen hat, nämlich der stationären Psychiatrie, gibt es offenbar Bewegung.